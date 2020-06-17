Услуги сервисного центра • Ремонт, настройка и установка бытовой техники и электроники; • Установка кондиционеров и сплит систем. • Продажа запасных частей и аксессуаровТочная стоимость работ устанавливается после диагностики оборудования. Гарантия на все виды выполненных работ и заменяемые детали. Все запасные части и аксессуары, предлагаемые клиенту, от заводов производителей высокого качества в наличии и под заказ. Наш адрес: ул. С.Датова, 28/2,ТЦ «Твой Дом», цокольный этаж. Тел.: 8 (7112) 98 17 13 Call-Center Тел.: 8 ( 7112) 98 17 16 администратор Сервисного центра e-mail: [email protected] Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
