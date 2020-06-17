Услуги сервисного центра • Ремонт, настройка и установка бытовой техники и электроники; • Установка кондиционеров и сплит систем. • Продажа запасных частей и аксессуаров

obfvnHDrwQMТочная стоимость работ устанавливается после диагностики оборудования. Гарантия на все виды выполненных работ и заменяемые детали. Все запасные части и аксессуары, предлагаемые клиенту, от заводов производителей высокого качества в наличии и под заказ.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.