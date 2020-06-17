На эти деньги подрядчики заменят изношенное искусственное покрытие и нанесут разметку для игры в футбол и волейбол. В спортивном клубе «Орал» отметили, что сейчас в областном центре имеется 54 спортивные площадки, десять из которых считаются зимними и четыре универсальными. - Многие площадки используются с утра до вечера. Возле дома 17 по улице Сырыма Датова на футбольном поле очень часто проводились спартакиады среди молодежи. Здесь вечером приходят играть и взрослые. Мы приняли решение поменять изношенное покрытие на более долговечное. Подрядчик закупил резиновую крошку и клей. Работы завершим максимум через неделю, - отметил директор СК "Орал" Искабыл Жалмурзиев. В Уральске ремонта требуют порядка 16 спортплощадок. В этом году на ремонт выделено 20 млн тенге. Этих денег хватит, чтобы привести в порядок шесть полей. - Из-за карантина мы начали работы совсем недавно. На реализации проекта занято 15 человек. Мы стараемся делать свою работу качественно. На этих полях дети будут заниматься спортом. Мы самостоятельно изготавливаем резиновое покрытие. Это позволяет экономить бюджетные средства. Все объекты планируем завершить через месяц, - отметил представитель подрядной организации Эльдар Амангалиев. Спортплощадки отремонтируют по адресам: улица Сырыма Датова, 17; Ихсанова, 42; Тайманова, 176; проспект Назарбаева, 203; микрорайон Жана Орда, 3 и Строитель, 43.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.