Стоимость поездки по «Комфорту» начинается от 500 тенге. Например, приблизительно за 540 тенге можно доехать от железнодорожного вокзала до стадиона «Юность». Поездка от развлекательного центра «Галактика» до площади Пугачёва будет стоить около 620 тенге. Оплатить можно наличными или банковской картой в приложении. «Комфорт» стал третьей услугой «Яндекс.Такси» в Уральске. В городе можно заказать автомобиль по более доступному тарифу «Эконом», по которому стоимость начинается от 400 тенге. Также в приложении есть услуга «Доставка», с помощью которой пользователи могут передавать близким все необходимое, а небольшие компании — отправлять клиентам заказы. В Казахстане «Яндекс.Такси» появилось в июле 2016 года. Сегодня воспользоваться им можно в 20 городах Казахстана. В сентябре 2018 года «Яндекс.Такси» ввело дополнительное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через приложение. Бесплатное приложение «Яндекс.Такси» доступно для iOS и Android. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.