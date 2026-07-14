34,3 млрд тенге выделили на проведение выборов в Курултай в Казахстане

На заседании ЦИК озвучили бюджет предстоящей электоральной кампании. Стало известно, что правительство Казахстана направит на проведение выборов в Курултай значительные финансовые средства.

Отвечая на вопросы журналистов о стоимости организации процесса, член ЦИК Михаил Бортник пояснил, что финансирование осуществляется из государственного резерва. Поскольку решение о выборах было принято после утверждения основного бюджета страны, потребовались дополнительные вливания.

- Согласно ст. 33 Конституционного закона "О выборах", выборы депутатов Курултая производятся и финансируются за счет республиканского бюджета. Решением правительства РК №593 от 9 июля 2026 года из резерва правительства выделено 34,3 млрд тенге на организацию и проведение выборов депутатов Курултая РК, назначенных на 23 августа 2026 года. Я хочу обратить ваше внимание, что эти средства выделены из резерва правительства в связи с тем, что данный бюджет принимался в прошлом году, и, естественно, запланировать проведение выборов на тот момент было невозможно, - сообщил Михаил Бортник.

По его словам, сумма была сформирована с учетом всех запросов территориальных комиссий. Заложенные средства покрывают все этапы подготовки, обеспечивая прозрачность и техническое сопровождение голосования, которое намечено на 23 августа.

Напомним, ранее в ЦИК сообщили о завершении приема партийных списков.