Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Выборы в Курултай: семь партий представили свои списки кандидатов

Процесс подачи документов официально завершен.
gorod
Выборы в Курултай: семь партий представили свои списки кандидатов
Фото из архива "МГ"

На заседании ЦИК подвели итоги этапа выдвижения участников предстоящих выборов в Курултай. Процесс подачи документов официально завершен - за депутатские мандаты поборются семь политических партий.

Всего на текущий момент к участию в выборах допущено 546 кандидатов. Полный перечень выдвиженцев от партий выглядит следующим образом:

  • "Әділет": 186 кандидатов
  • Народная партия Казахстана: 72 кандидата
  • Партия "Respublica": 76 кандидатов
  • Партия "Ауыл": 69 кандидатов
  • Демократическая партия "Ак жол": 63 кандидата
  • Партия зеленых "Байтак": 47 кандидатов
  • Общенациональная социал-демократическая партия: 33 кандидата

Напомним, что избирательная кампания проходит в рамках масштабных государственных реформ. С 1 июля в Казахстане действует новая Конституция, принятая по итогам мартовского референдума.

Согласно указу президента Касым-Жомарта Токаева, голосование назначено на 23 августа. Ранее глава государства подчеркнул, что новый состав Курултая возьмет на себя решение ключевых задач по развитию страны, и обозначил требования к будущим делегатам. ЦИК уже утвердил график подготовки к дню голосования.
 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article