Выборы в Курултай: семь партий представили свои списки кандидатов

На заседании ЦИК подвели итоги этапа выдвижения участников предстоящих выборов в Курултай. Процесс подачи документов официально завершен - за депутатские мандаты поборются семь политических партий.

Всего на текущий момент к участию в выборах допущено 546 кандидатов. Полный перечень выдвиженцев от партий выглядит следующим образом:

"Әділет": 186 кандидатов

Народная партия Казахстана: 72 кандидата

Партия "Respublica": 76 кандидатов

Партия "Ауыл": 69 кандидатов

Демократическая партия "Ак жол": 63 кандидата

Партия зеленых "Байтак": 47 кандидатов

Общенациональная социал-демократическая партия: 33 кандидата

Напомним, что избирательная кампания проходит в рамках масштабных государственных реформ. С 1 июля в Казахстане действует новая Конституция, принятая по итогам мартовского референдума.

Согласно указу президента Касым-Жомарта Токаева, голосование назначено на 23 августа. Ранее глава государства подчеркнул, что новый состав Курултая возьмет на себя решение ключевых задач по развитию страны, и обозначил требования к будущим делегатам. ЦИК уже утвердил график подготовки к дню голосования.

