ЦИК утвердил календарь выборов в Курултай

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально утвердила план подготовки к выборам депутатов Курултая. Как сообщает ЦИК, старт избирательному процессу уже дан, а сам день голосования назначен на 23 августа.
С 1 июля в стране начинает действовать новая Конституция, принятая на весеннем референдуме. Двухпалатный парламент уступает место Курултаю - новому государственному органу, в который войдут 145 депутатов.
Ключевые этапы избирательной гонки:
- 1 июля - назначение выборов;
- со 2 июля - до 18.00 13 июля - выдвижение партийных списков;
- до 18.00 23 июля - регистрация партийных списков;
- до 11 июля - опубликование составов территориальных избирательных комиссий, мест их нахождения;
- до 16 июля - опубликование составов УИК, сведений о границах избирательных участков и местах нахождения избирательных комиссий;
- с 18.01 23 июля - до 00.00 22 августа - предвыборная агитация;
- 2 августа - предоставление списков избирателей по акту в участковую избирательную комиссию;
- с 7 августа - ознакомление избирателей с данными о себе в списках избирателей;
- 22 августа - день тишины;
- 23 августа - день голосования.
Новый состав Курултая будет избираться по пропорциональной системе в рамках единого общенационального округа. Срок полномочий депутатов составит пять лет, а кандидатуру председателя органа будет вносить президент страны.