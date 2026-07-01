ЦИК утвердил календарь выборов в Курултай

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально утвердила план подготовки к выборам депутатов Курултая. Как сообщает ЦИК, старт избирательному процессу уже дан, а сам день голосования назначен на 23 августа.

С 1 июля в стране начинает действовать новая Конституция, принятая на весеннем референдуме. Двухпалатный парламент уступает место Курултаю - новому государственному органу, в который войдут 145 депутатов.

Ключевые этапы избирательной гонки:

1 июля - назначение выборов;

со 2 июля - до 18.00 13 июля - выдвижение партийных списков;

до 18.00 23 июля - регистрация партийных списков;

до 11 июля - опубликование составов территориальных избирательных комиссий, мест их нахождения;

до 16 июля - опубликование составов УИК, сведений о границах избирательных участков и местах нахождения избирательных комиссий;

с 18.01 23 июля - до 00.00 22 августа - предвыборная агитация;

2 августа - предоставление списков избирателей по акту в участковую избирательную комиссию;

с 7 августа - ознакомление избирателей с данными о себе в списках избирателей;

22 августа - день тишины;

23 августа - день голосования.

Новый состав Курултая будет избираться по пропорциональной системе в рамках единого общенационального округа. Срок полномочий депутатов составит пять лет, а кандидатуру председателя органа будет вносить президент страны.