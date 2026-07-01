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Социум

ЦИК утвердил календарь выборов в Курултай

Варвара Тыщенко
ЦИК утвердил календарь выборов в Курултай
Фото из архива "МГ"

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально утвердила план подготовки к выборам депутатов Курултая. Как сообщает ЦИК, старт избирательному процессу уже дан, а сам день голосования назначен на 23 августа.

С 1 июля в стране начинает действовать новая Конституция, принятая на весеннем референдуме. Двухпалатный парламент уступает место Курултаю - новому государственному органу, в который войдут 145 депутатов.

Ключевые этапы избирательной гонки:

  • 1 июля - назначение выборов;
  • со 2 июля - до 18.00 13 июля - выдвижение партийных списков;
  • до 18.00 23 июля - регистрация партийных списков;
  • до 11 июля - опубликование составов территориальных избирательных комиссий, мест их нахождения;
  • до 16 июля - опубликование составов УИК, сведений о границах избирательных участков и местах нахождения избирательных комиссий;
  • с 18.01 23 июля - до 00.00 22 августа - предвыборная агитация;
  • 2 августа - предоставление списков избирателей по акту в участковую избирательную комиссию;
  • с 7 августа - ознакомление избирателей с данными о себе в списках избирателей;
  • 22 августа - день тишины;
  • 23 августа - день голосования.

Новый состав Курултая будет избираться по пропорциональной системе в рамках единого общенационального округа. Срок полномочий депутатов составит пять лет, а кандидатуру председателя органа будет вносить президент страны.

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