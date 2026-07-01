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Социум

Токаев обратился к казахстанцам в связи со вступлением в силу новой Конституции

Глубоко символично, что День Конституции отныне неразрывно связан с началом декады «Наурызнама», отметил президент.
gorod
Токаев обратился к казахстанцам в связи со вступлением в силу новой Конституции
Фото пресс-службы Акорды

Сегодня, 1 июля, вступила в силу новая Конституция Казахстана, за которую граждане страны проголосовали на республиканском референдуме 15 марта. Обращение Главы государства к гражданам по этому случаю опубликовала пресс-служба Акорды.

- Уважаемые соотечественники!
 
От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием - вступлением в силу Новой Конституции нашей страны!

Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации.

Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества.

На общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед. Это историческое решение навсегда останется в летописи страны как яркий пример подлинного патриотизма и высокой гражданской ответственности миллионов наших соотечественников.

Глубоко символично, что День Конституции отныне неразрывно связан с началом декады «Наурызнама». Знаковая дата гармонично объединяет многовековые традиции весеннего возрождения с основополагающими принципами Нового Основного закона - стремлением к гражданской солидарности, передовым знаниям и добросовестному труду на благо Родины.

Убежден, опираясь на незыблемый правовой фундамент поистине всенародной Конституции, мы обязательно достигнем всех поставленных целей и утвердим в обществе созидательные ценности Закона и Порядка, Трудолюбия и Прогресса, Чистоты и Природолюбия.

Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства, мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим Справедливый Казахстан - государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан!

Выражаю уверенность в конечном успехе намеченных планов, ведущих к процветанию нашего Отечества.

Да здравствует Республика Казахстан!

Да здравствует наш народ!

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