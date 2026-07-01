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Социум

Токаев объявил дату первых выборов в Курултай

Избирательный процесс назначен на август.
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Токаев объявил дату первых выборов в Курултай
Фото Медета Медресова

Глава государства подписал указ о проведении выборов в однопалатный Курултай, которые состоятся 23 августа текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно документу, подготовку и организацию избирательного процесса поручено обеспечить Центральной избирательной комиссии. Правительству, акимам областей, городов республиканского значения и столицы предписано оперативно принять меры по материально-техническому и финансовому обеспечению предстоящей кампании.

Проведение выборов стало одним из ключевых этапов реализации новой редакции Конституции, одобренной на республиканском референдуме 15 марта и вступившей в силу сегодня, 1 июля. Данные изменения знаменуют собой переход от двухпалатной парламентской системы к однопалатному Курултаю.

Новый орган будет состоять из 145 депутатов, избираемых на пятилетний срок по системе пропорционального представительства в рамках единого общенационального избирательного округа. Кандидатуру на должность председателя Курултая, согласно законодательству, выдвигает президент.

- Центральной избирательной комиссии - организовать подготовку и проведение выборов. Правительству, акимам столицы, областей, городов республиканского значения - безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов, - говорится в тексте указа.
 

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