36 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Два человека числятся пропавшими. Иллюстративное фото с сайта pexels.com Местный телеканал CGTN сообщил, что крупный пожар произошёл на заводе в провинции Хэнань. По меньшей мере 36 человек погибли, двое пострадали, ещё двое числятся пропавшими без вести. Пожар уже ликвидирован. По данным телеканала, здание принадлежит компании Kaixinda Trading. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.