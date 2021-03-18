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Социум

3,6 миллиарда тенге надбавок заплатили медработникам ЗКО за борьбу с коронавирусом

Надбавки получили 15,5 тысяч работников управления здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 18 марта, на брифинге в региональной службе коммуникаций ЗКО, директор филиала по ЗКО некоммерческого АО "Фонд социального медицинского страхования" Нуржамал Жумагулова рассказала, что за прошлый год по области получили надбавки 15,5 тысяч работников здравоохранения, привлеченных для борьбы с COVID-19 на общую сумму 3,6 миллиарда тенге. - Лечение получили 17,3 тысяч больных коронавирусной инфекцией на общую сумму 2,1 миллиарда тенге. Также
Кристина Кобина
3,6 миллиарда тенге надбавок заплатили медработникам ЗКО за борьбу с коронавирусом
Надбавки получили 15,5 тысяч работников управления здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
3,6 миллиарда тенге надбавок заплатили медработникам ЗКО за борьбу с коронавирусом
3,6 миллиарда тенге надбавок заплатили медработникам ЗКО за борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 18 марта, на брифинге в региональной службе коммуникаций ЗКО, директор филиала по ЗКО некоммерческого АО "Фонд социального медицинского страхования" Нуржамал Жумагулова рассказала, что за прошлый год по области получили надбавки 15,5 тысяч работников здравоохранения, привлеченных для борьбы с COVID-19 на общую сумму 3,6 миллиарда тенге. - Лечение получили 17,3 тысяч больных коронавирусной инфекцией на общую сумму 2,1 миллиарда тенге. Также на 489 миллионов тенге была проведена ПЦР-диагностика более 50 тысяч пациентов. На выезды мобильных групп было потрачено 116 миллионов тенге, - рассказала Нуржамал Жумагулова. Директор филиала пояснила, что в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) около 3 тысяч жителей ЗКО получили услуги в круглосуточном стационаре. - Также в рамках ОСМС было пролечено более 70 тысяч пациентов, принято более 11 тысяч родов на сумму 1,2 миллиарда тенге, проведено 15,4 тысяч операций на сумму 3,4 миллиарда тенге, - отметила Нуржамал Жумагулова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ОСМС надбавки

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