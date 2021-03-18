3,6 миллиарда тенге надбавок заплатили медработникам ЗКО за борьбу с коронавирусом

Надбавки получили 15,5 тысяч работников управления здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 18 марта, на брифинге в региональной службе коммуникаций ЗКО, директор филиала по ЗКО некоммерческого АО "Фонд социального медицинского страхования" Нуржамал Жумагулова рассказала, что за прошлый год по области получили надбавки 15,5 тысяч работников здравоохранения, привлеченных для борьбы с COVID-19 на общую сумму 3,6 миллиарда тенге. - Лечение получили 17,3 тысяч больных коронавирусной инфекцией на общую сумму 2,1 миллиарда тенге. Также