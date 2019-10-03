Водоканал задействовал более двух десятков единиц техники. - С 23.00 вчерашнего дня до восьми утра сегодняшнего наши работники откачали 163 куба ливневой воды, - сообщили в "Атырау Су Арнасы". Тем временем, синоптики уверяют, что день проясняется. Осадков уже не ожидается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.