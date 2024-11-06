36 тысяч тенге получают на еду больные туберкулёзом жители ЗКО

По итогам 9 месяцев 2024 года в целом по области сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Показатели заболеваемости снизились на 3,8%, заболеваемость среди детей снизилась на 5,6%, смертность снизилась на 25%.

Директор центра фтизиопульмонологии ЗКО Марлен Кенжегулов рассказал, что по итогам 9 месяцев 2024 года в целом по области сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Показатели заболеваемости снизились на 3,8%, заболеваемость среди детей снизилась на 5,6%, смертность снизилась на 25%.

— Этих цифр мы добиваемся, благодаря планомерным действиям по снижению заболеваемости туберкулезом: достаточный уровень вакцинации, раннее выявление заболевания в ходе профилактических осмотров, внедрению и использованию ускоренных генно-молекулярных методов исследования, эффективному и своевременному лечение, — отметил спикер.

К слову, с 2014 года в области используется генно- молекулярное исследование на аппарате G/Expert, которое определяет наличие возбудителя туберкулеза в патологическом материале за два часа. С 2019 года эти аппараты установили в 7 районах области.

— Также для снижения стигмы, связанной туберкулезом и на основе пациент ориентированного подхода расширяется амбулаторное лечение больных без бактериовыделения. С расширением амбулаторного лечения большое внимание отводится психосоциальной поддержке больных туберкулезом, так как для успешного излечения необходимо качественное питание. Этот вопрос тоже решен с акиматом области и с этого года социальная помощь амбулаторным больным туберкулезом оказывается ежемесячно в размере 10 МРП (36 920 тенге), — дополнил Марлен Кенжегулов.

Также Марлен Кенжегулов отметил, что больных туберкулезом обеспечивают противотуберкулезными препаратами в необходимом объёме, лечение проводится бесплатно. Внедрены индивидуальные схемы лечения, позволяющие сократить курс приёма препаратов больным с лекарственной устойчивостью. Медицинская помощь приближена к больным, которые бесплатно обследуются, получают лечение в территориальных поликлиниках.