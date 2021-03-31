3600 доз вакцины «Спутник V» доставят в Атырау в начале апреля

С 1 февраля прививку получили 3532 местных жителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день прибывшие ранее вакцины практически освоены. - С 1 февраля в Атыраускую область было доставлено 3 600 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Из них I компонентом привиты 3 532 человека, II компонент получили 1013 человек. В общей сложности за два месяца провакцинировано 3532 местных жителя. Среди них 42 госслужащих, 1599 медицинских работников, 1413 педагогов, 478 полицейс