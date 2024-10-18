37 человек оштрафовали за распространение деструктивной религии в Атырау

Руководитель управления по делам религии по Атырауской области Қаһарман Рахметулы сообщил, что более двух тысяч человек, которые придерживаются деструктивного религиозного течения, проходят реабилитацию. 88 человек встали на путь исправления и отказались от своих убеждений.

Руководитель управления по делам религии по Атырауской области Қаһарман Рахметулы сообщил, что более двух тысяч человек, которые придерживаются деструктивного религиозного течения, проходят реабилитацию. 88 человек встали на путь исправления и отказались от своих убеждений.

– Для того, чтобы изменить точку зрения одного человека необходим как минимум год. Специалисты в области религии на постоянной основе проводят разъяснительную и реабилитационную работу в этом направлении, - отметил Рахметулы.

По словам спикера, за нарушение закона о религиозных обществах, за распространение информации о деструктивном религиозном течении по статье 490 КоАП РК составляется протокол. На сегодня за такие правонарушения 37 человек оштрафованы на 50 МРП или 184 600 тенге.