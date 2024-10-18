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Социум

37 человек оштрафовали за распространение деструктивной религии в Атырау

Руководитель управления по делам религии по Атырауской области Қаһарман Рахметулы сообщил, что более двух тысяч человек, которые придерживаются деструктивного религиозного течения, проходят реабилитацию. 88 человек встали на путь исправления и отказались от своих убеждений.
Арайлым Усербаева
37 человек оштрафовали за распространение деструктивной религии в Атырау

Руководитель управления по делам религии по Атырауской области Қаһарман Рахметулы сообщил, что более двух тысяч человек, которые придерживаются деструктивного религиозного течения, проходят реабилитацию. 88 человек встали на путь исправления и отказались от своих убеждений. 

– Для того, чтобы изменить точку зрения одного человека необходим как минимум год. Специалисты в области религии на постоянной основе проводят разъяснительную и реабилитационную работу в этом направлении, - отметил Рахметулы. 

По словам спикера, за нарушение закона о религиозных обществах, за распространение информации о деструктивном религиозном течении по статье 490 КоАП РК составляется протокол. На сегодня за такие правонарушения 37 человек оштрафованы на 50 МРП или 184 600 тенге. 

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