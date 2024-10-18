37 человек оштрафовали за распространение деструктивной религии в Атырау

Руководитель управления по делам религии по Атырауской области Қаһарман Рахметулы сообщил, что более двух тысяч человек, которые придерживаются деструктивного религиозного течения, проходят реабилитацию. 88 человек встали на путь исправления и отказались от своих убеждений.
– Для того, чтобы изменить точку зрения одного человека необходим как минимум год. Специалисты в области религии на постоянной основе проводят разъяснительную и реабилитационную работу в этом направлении, - отметил Рахметулы.
По словам спикера, за нарушение закона о религиозных обществах, за распространение информации о деструктивном религиозном течении по статье 490 КоАП РК составляется протокол. На сегодня за такие правонарушения 37 человек оштрафованы на 50 МРП или 184 600 тенге.