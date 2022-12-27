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Происшествия

37 ранений: таксиста убили в Талгарском районе

К преступлению подозреваемый тщательно готовился. Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело погибшего нашли 17 декабря на окраине села Кендала. Эксперты насчитали 37 колото-резанных ранений. Чуть дальше километра от тела найден автомобиль убитого, на котором он занимался извозом. - Преступление заблаговременно и изощренно продуманно. Убийца использовал одноразовый абонентский номер, вооружился качественным орудием, знал безлюдное место, пути отхода и где можно оставить авто умершего, - рассказали в пресс-службе управления полиции Талгарского района. Подозреваемого в убийстве задержали 24 декабря
Дана Рахметова
37 ранений: таксиста убили в Талгарском районе
К преступлению подозреваемый тщательно готовился.
Отец убил сына в районе ЗКО
Отец убил сына в районе ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело погибшего нашли 17 декабря на окраине села Кендала. Эксперты насчитали 37 колото-резанных ранений. Чуть дальше километра от тела найден автомобиль убитого, на котором он занимался извозом.
- Преступление заблаговременно и изощренно продуманно. Убийца использовал одноразовый абонентский номер, вооружился качественным орудием, знал безлюдное место, пути отхода и где можно оставить авто умершего, - рассказали в пресс-службе управления полиции Талгарского района.
Подозреваемого в убийстве задержали 24 декабря в Алматы. Он уже дал признательные показания. Причиной стали личные мотивы. Какие именно - не сообщается. Стражи порядка изъяли одежду задержанного со следами крови и складной нож. Мужчина помещён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
убийство Алматинская область

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