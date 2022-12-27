37 ранений: таксиста убили в Талгарском районе

К преступлению подозреваемый тщательно готовился. Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело погибшего нашли 17 декабря на окраине села Кендала. Эксперты насчитали 37 колото-резанных ранений. Чуть дальше километра от тела найден автомобиль убитого, на котором он занимался извозом. - Преступление заблаговременно и изощренно продуманно. Убийца использовал одноразовый абонентский номер, вооружился качественным орудием, знал безлюдное место, пути отхода и где можно оставить авто умершего, - рассказали в пресс-службе управления полиции Талгарского района. Подозреваемого в убийстве задержали 24 декабря