377 библиотек функционируют в ЗКО

42 модельные библиотеки работают на селе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления культуры ЗКО Кадырболат Мусагалиев, по области работают 717 объектов культуры, 377 из которых библиотеки, 269 клубов, 24 музея, четыре центра творчества, два театра, два концертных зала, пять автоклубов, семь кинотеатров, три парка, один выставочный зал и одна государственная инспекция по охране историко-культурного наследия. – Ежегодно укрепляется материально-техническая база библиотек, увеличивается количество открываемых коворкинг-цен