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Социум

377 библиотек функционируют в ЗКО

42 модельные библиотеки работают на селе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления культуры ЗКО Кадырболат Мусагалиев, по области работают 717 объектов культуры, 377 из которых библиотеки, 269 клубов, 24 музея, четыре центра творчества, два театра, два концертных зала, пять автоклубов, семь кинотеатров, три парка, один выставочный зал и одна государственная инспекция по охране историко-культурного наследия. – Ежегодно укрепляется материально-техническая база библиотек, увеличивается количество открываемых коворкинг-цен
Арайлым Усербаева
377 библиотек функционируют в ЗКО
42 модельные библиотеки работают на селе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления культуры ЗКО Кадырболат Мусагалиев, по области работают 717 объектов культуры, 377 из которых библиотеки, 269 клубов, 24 музея, четыре центра творчества, два театра, два концертных зала, пять автоклубов, семь кинотеатров, три парка, один выставочный зал и одна государственная инспекция по охране историко-культурного наследия. – Ежегодно укрепляется материально-техническая база библиотек, увеличивается количество открываемых коворкинг-центров на базе сельских библиотек, соответствующих современным требованиям. В 2018 году было открыто семь, в 2019 году начали свою работу шесть коворкинг-центров. Работа по модернизации сельских библиотек будет продолжена в дальнейшем. Также до конца этого года на базе областной детско-юношеской библиотеки имени Х.Есенжанова планируется открытие центра «Білім орталығы», который оборудовано в соответствии с запросами молодежи. В областной библиотеке имени Ж.Молдагалиева, которая считается методическим центром для библиотек области проводятся семинары-совещания «Кітапхананы дамытудың қазіргі заманғы бағыт-бағдары», реализуются совместные проекты с ведущими российскими библиотеками, в областной детско-юношеской библиотеке имени Х.Есенжанова были проведены ярмарки молодых библиотекарей, которая послужила площадкой для обмена опытом, проводятся различные по формату международные конкурсы, - рассказал Кадырболат Мусагалиев. Стоит отметить, что в этом году областная специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан отметила свое 50-летие. Была проведена республиканская открытая диалоговая площадка «Кітапхана достарын шақырады!», где приняли участие не только специалисты республиканских библиотек, но и российские коллеги. – Отрадно, что в 2019 году число посетителей библиотек достигло более двух миллионов человек, количество читателей составляет более 281 тысяч человек. Фонд областных библиотек составляет более пяти миллионов книг, - отметил руководитель управления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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