377 новорожденных остались без прививки от туберкулёза в ЗКО

Очень важным этапом после выявления туберкулёзной инфекции является профилактическое лечение, которое позволяет избежать её переход в заболевание. Без лечения один из 10 человек с туберкулёзной инфекцией заболеет активной формой туберкулеза, который может передаваться другим и быть смертельным.

По словам директора центра фтизиопульмонологии ЗКО Марлена Кенжегулова, очень важным этапом после выявления туберкулёзной инфекции является профилактическое лечение, которое позволяет избежать её переход в заболевание. Без лечения один из 10 человек с туберкулёзной инфекцией заболеет активной формой туберкулеза, который может передаваться другим и быть смертельным.

— Обследованию подлежат на туберкулёзную инфекцию контактные с больными и отдельные категории пациентов с высоким риском заболевания. К сожалению, есть случаи отказа населения как от обследования, так и от профилактического лечения. Причиной отказа являются недостаточная информированность и излишняя самоуверенность. Не следует забывать, что в окружении больного инфицируется 30% контактных лиц, — сказал Марлен Кенжегулов.

Он отметил, что основная причина – отказы от профилактического лечения как взрослых, так и родителей детей, является непродуманным решением, последствием которого может быть возникновения активного заболевания у инфицированных. Лечить активный туберкулёз гораздо длительнее и сложнее, часть периода лечения будет проходить в стационаре.

Медицинская профилактика заболевания включает вакцинацию против туберкулеза новорожденных.

— Совершенно неоспоримым фактом является предотвращение под влиянием прививок БЦЖ развития острых, тяжелых форм туберкулеза, таких, как менингит, милиарный и диссеминированный туберкулез с множественным поражением органов человека. Если и развивается туберкулезный процесс у вакцинированных, то его течение более доброкачественно, чем у непривитых. По итогам 9 месяцев 2024 года достигнут стандарт охвата новорожденных вакцинацией БЦЖ, который составил 95%, однако, 377 новорожденных остались без прививки, и в случае контакта с больным туберкулёзом может привести к серьезным последствиям.

Спикер сообщил, что профилактика туберкулеза самым эффективным способом предупреждения заболевания туберкулезом является вакцинация новорожденных, которая проводится на 3-5 день жизни и защищает от туберкулеза и в разы снижает вероятность детского организма заболеть туберкулезом.