Цены на услуги СТО больше всего выросли в ЗКО

Даже в Алматы и в столице Казахстана рост цен не так ощутим.

По данным аналитического портала Finprom, объём услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в сентябре 2024 года составил 28,7 миллиарда тенге. За январь–сентябрь текущего года объём услуг в секторе достиг 188,2 миллиарда тенге.

Впрочем, это ожидаемо: в условиях, когда новые автомобили дорожают из года в год (по итогам октября 2024-го годовой рост цен составил 15,5%), а две трети машин на дорогах — старше 10 лет, услуги СТО не потеряют актуальности, как бы ни дорожали.

А услуги в секторе дорожают, и порой весьма ощутимо. Их стоимость растёт уже 51 месяц подряд (а вот снижения цен не наблюдалось более 5 лет).

По итогам октября 2024 года услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей подорожали на 1,1% за месяц и на 10,7% за год.

В региональном разрезе годовое удорожание услуг СТО варьировалось от 1,7% в Алматинской до весьма неприятных 33,5% в Западно-Казахстанской области. Кроме того, ощутимый рост цен был отмечен в Акмолинской (на 20,3%) и Восточно-Казахстанской (на 19,4%) областях, а также в Астане (на 19,4%).

В стране наступил сезон замены летней «резины» на зимнюю, а водители, которые упустят время, с большой вероятностью станут клиентами СТО после первого же снегопада. Тем временем услуги шиномонтажа по итогам октября подорожали на 10,2% за год, при том, что годом ранее рост цен составлял 11,9%.

Стоимость мойки машин увеличилась на 12,1% за год, против удорожания на 25,7% годом ранее. Цены на услуги техосмотра стали выше на 9,5%, а годом ранее было зафиксировано удорожание на 8,6%