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Происшествия Социум

В Атырауской области полицейского обвиняют в уходе от ответственности после ДТП

В полиции Атырауской области сообщили, что водитель Hyundai Tucson потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями «Газель», причинив им материальный ущерб.
Жулдызхан Хасангалиева
В Атырауской области полицейского обвиняют в уходе от ответственности после ДТП

Инстаграм-паблик atyrauoil.official опубликовал письмо от подписчика. В нем говорится, что 2 октября около 3:14 часов на трассе Атырау-Уральск возле поселка Сарайшык произошло ДТП с участием патрульной машины с бортовым номером 1102.

— Женисбек Сайын, находясь за рулем патрульного кибер-шерифа, уснул и столкнулся с «Газелью», которая двигалась в противоположном направлении. Департамент полиции Атырауской области не компенсировала материальный и моральный ущерб. Командир роты Ринат Шиманов не выполнил обещание и увиливает от ответственности, — указано в письме.

В полиции Атырауской области сообщили, что водитель Hyundai Tucson потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями «Газель», причинив им материальный ущерб.

— Сотрудник, управлявший Hyundai Tucson, был привлечен к административной ответственности и оштрафован по решению Махамбетского районного суда. Ущерб в размере 1 483 000 тенге был возмещен пострадавшим через страховую компанию, — пояснили в полиции

Также в ведомстве добавили, что при несогласии с суммой компенсации потерпевшие могут обратиться в суд.

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