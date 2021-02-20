Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким области Гали Искалиев во время ответной встречи перед населением, в 2020 году в регионе было отремонтировано 436 километров дорог на общую сумму более 42 миллиардов тенге. - В этом году мы планируем продолжить ремонт дорог, которые соединяют Уральск с Жанибекским и Бокейординским районами. Всего ремонту подлежат 129 километров дорог, из республиканского бюджета выделено 20 миллиардов тенге. На ремонт 192 километров дорог областного и районного значения в прошлом году было потрачено 12,7 миллиарда тенге. В этом году мы планируем отремонтировать 220 дорог областного и районного значения, - рассказал Гали Искалиев. Глава региона отметил, что большое внимание уделяется и сельским дорогам. Так, в прошлом году отремонтирован 101 километр таких дорог. Гали Искалиев добавил, что это самый высокий показатель за последние пять лет. - В 2020 году на 41 улице уложили асфальт. Заново был построен мост в районе Нефтебазы. На ремонт дорог в областном центре в этом году выделено 560 миллионов тенге. Всего в 2021 году в ЗКО мы планируем отремонтировать 378 километров дорог на общую сумму 41,5 миллиарда тенге, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.