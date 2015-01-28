Во время совместного рейда работников прокуратуры и учасковых инспекторов города Атырау были задержаны 38 китайских граждан, в отношении них составлены административные протокола. - 27 января 2015 года на судебном заседании админстративного суда г.Атырау граждане КНР свою вину в совершенном административном правонарушении признали полностью, подтвердили обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, пояснив, что действительно нарушили правила пребывания в Республике Казахстан. Выслушав пояснения нарушителей, исследовав материалы дела, суд признал 38 граждан КНР виновными в совершении административного правонарушения предусмотренного части 2 статьи 517 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и подвергнул к административному выдворению за пределы Республики Казахстан, - сказал пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Иностранцы должны покинуть территорию Казахстан в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу. Как отметили в суде, следствие выяснило, что 10 сентября 2014 года на территорию Казахстана через контрольно-пропускной пункт «Алматы» с деловым визитом въехали 38 граждан Китайской Народной Республики. Цель делового визита: оказание консультационных услуг для ТОО «ВСП». - Были указаны сроки визита - до 15 августа 2015 года. Однако по прибытию в город Атырау временно не зарегистрировались в органах внутренних дел. Тем самым нарушили правила пребывания в Республике Казахстан, то есть без регистрации в органах внутренних дел свыше сроков, - уточнил Боранбай ГАЛИЕВ.