Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, после проведения в больницах необходимых процедур, все 4 детей были отпущены домой на стационарное лечение. - Пострадавшим детям 6, 10, 11 и 12 лет. Все они поступили с незначительными ушибами и рваными ранами, - пояснила Гульнар АБДРАХМАНОВА.