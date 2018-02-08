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Происшествия

4 случая геморрагической лихорадки зарегистрировано в ЗКО

Такое количество случаев лихорадки в ЗКО было зарегистрировано за прошедший год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении охраны общественного здоровья города Уральск, в ЗКО случаи заболевания геморрагической лихорадкой официально стали регистрироваться с 2000 года. - Всего лишь один случай был зарегистрирован в 2016 году и 4 случая в 2017 году. В последние годы заболеваемость регистрируется в осенне-зимний период на территориях Бурлинского и Зелёновского районов, а также в городе Уральск, - рассказали в управлении. Стоит отметить
Кристина Кобина
4 случая геморрагической лихорадки зарегистрировано в ЗКО
Такое количество случаев лихорадки в ЗКО было зарегистрировано за прошедший год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении охраны общественного здоровья города Уральск, в ЗКО случаи заболевания геморрагической лихорадкой официально стали регистрироваться с 2000 года. - Всего лишь один случай был зарегистрирован в 2016 году и 4 случая в 2017 году.  В последние годы заболеваемость регистрируется в осенне-зимний период на территориях Бурлинского и Зелёновского районов, а также в городе Уральск, - рассказали в управлении. Стоит отметить, что источником инфекции в природе являются грызуны. - Основной путь передачи инфекции от грызунов к людям - воздушно - пылевой, то есть с вдыханием пыли, загрязненной экскрементами грызунов, при работе с сеном, зерном, заготовке дров, охоте, рыбалке, сборе ягод или грибов. Также можно заразиться лихорадкой при употреблении продуктов, инфицированных выделениями грызунов и при непосредственном контакте с больными животными, - пояснили в управлении. К слову, основные клинические симптомы этого заболевания – острое начало, повышение температуры тела до 39 - 40 градусов, озноб, головная боль, покраснение лица, слизистых оболочек. С 3-4 дня на фоне снижения температуры появляются боли в пояснице, животе, сыпь на туловище, признаки поражения почек - уменьшение количества мочи.
геморрагическая лихорадка

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