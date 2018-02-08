4 случая геморрагической лихорадки зарегистрировано в ЗКО

Такое количество случаев лихорадки в ЗКО было зарегистрировано за прошедший год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении охраны общественного здоровья города Уральск, в ЗКО случаи заболевания геморрагической лихорадкой официально стали регистрироваться с 2000 года. - Всего лишь один случай был зарегистрирован в 2016 году и 4 случая в 2017 году. В последние годы заболеваемость регистрируется в осенне-зимний период на территориях Бурлинского и Зелёновского районов, а также в городе Уральск, - рассказали в управлении. Стоит отметить