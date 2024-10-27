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Социум

40 сел Актюбинской области подключат к мобильному интернету

По словам руководителя управления цифровых технологий в Актюбинской области строят антенно-мачтовые сооружения вдоль дорог. Интернет будет доступен на большинстве трасс региона. Уже подключен участок дороги «Самара – Шымкент», и ведутся работы на трассе «Актобе-Орск».
Жулдызхан Хасангалиева
40 сел Актюбинской области подключат к мобильному интернету

Пресс-служба акимата Актюбинской области сообщила, что восемь сел уже подключены к интернету, а еще в восьми идет установка оборудования, которую планируют завершить в ноябре. В 22 селах продолжаются работы по созданию инфраструктуры. После завершения всех работ мобильный интернет будет доступен 98% сельских жителей региона. В следующем году планируется построить инфраструктуру для подключения еще девяти сел с населением более 100 человек.

По словам руководителя управления цифровых технологий в Актюбинской области строят антенно-мачтовые сооружения вдоль дорог. Интернет будет доступен на большинстве трасс региона. Уже подключен участок дороги «Самара – Шымкент», и ведутся работы на трассе «Актобе-Орск».

Аким области поручил ускорить экспертизу по строительству и провести исследование состояния связи в регионе. Он подчеркнул важность качественного интернета в селах и предложил обсудить финансирование с министерством цифрового развития, а также сотрудничать с мобильными операторами. В качестве альтернативы для отдаленных сел предложил рассмотреть спутниковый интернет и беспроводные сети.

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