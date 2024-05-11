Руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нурлан Нурсултан рассказал, что в первом квартале этого года министерство цифрового развития составило рейтинг городов «Smart City» по направлению цифровизация. Согласно рейтингу Уральск находится в четвёрке лучших городов c результатом в 76%.

— Этот рейтинг является показателем плана развития области, в нём учитывают сферы ЖКХ, безопасность, образование, транспорт и земельные отношения, — пояснил Нурлан Нурсултан.

По его словам, для оперативного реагирования на обращения жителей в сфере ЖКХ в круглосуточном режиме функционирует единый call-центр iKomek109. С начала этого года в call-центр поступило 26 978 звонков.