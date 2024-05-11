Руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нурлан Нурсултан рассказал, что в первом квартале этого года министерство цифрового развития составило рейтинг городов «Smart City» по направлению цифровизация. Согласно рейтингу Уральск находится в четвёрке лучших городов c результатом в 76%.
— Этот рейтинг является показателем плана развития области, в нём учитывают сферы ЖКХ, безопасность, образование, транспорт и земельные отношения, — пояснил Нурлан Нурсултан.
По его словам, для оперативного реагирования на обращения жителей в сфере ЖКХ в круглосуточном режиме функционирует единый call-центр iKomek109. С начала этого года в call-центр поступило 26 978 звонков.
— Для оптимизации сайтов подведомственных учреждений акимата ЗКО ведут работы по централизации более 500 сайтов на единый интернет-ресурс bkogov.kz. Ранее до единого портала у подведомственных организаций насчитывалось более 500 сайтов, на их содержание с местного бюджета расходовалось более 50 миллионов тенге. Сейчас — почти в два раза меньше в год, — Нурлан Нурсултан.