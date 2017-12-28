По информации пограничников, водитель не знал, что женщина везет с собой запрещенный груз. Сумку со шкурами животных при досмотре пассажирка тщательно прикрывала, чем и вызвала подозрение у проверяющих на границе. - Такси следовало из Атырау в Астрахань, в сумке у одной из пассажирок было обнаружно 40 шкур куниц без сопроводительных документов. В настоящее время дело передано в ОВД Курмангазинского района для дальнейшего расследования, - сообщили сотрудники пограничной службы КНБ РК. Отметим, что лесная и каменная куницы из семейства куньих в 2010 году были занесены к Красную книгу Республики Казахстан, то есть промысел на этих животных в стране запрещен.