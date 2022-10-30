400 человек пришли проводить в последний путь убитого бывшего полицейского в ЗКО

Похороны состоялись 29 октября, передаёт корреспондент портала «‎Мой ГОРОД». Фото предоставлено Гульфайруз Хамзиной Сестра убитого бывшего полицейского Мирхана Хамзина Гульфайруз рассказала, как на самом деле произошла трагедия. - В тот вечер наш братишка пошёл в баню к своему другу. Там он посидел, искупался и вышел. Ожидая такси во дворе у друга, к нему подошёл незнакомый пьяный мужчина, который стал спрашивать у него, он ли стучал в его окно. Мирхан ответил, что никуда не стучался, но тот продолжил ругаться. Затем ушёл и вернулся уже с ножом руках, стал размахивать им. С братишкой стоял ещё