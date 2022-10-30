400 человек пришли проводить в последний путь убитого бывшего полицейского в ЗКО

- В тот вечер наш братишка пошёл в баню к своему другу. Там он посидел, искупался и вышел. Ожидая такси во дворе у друга, к нему подошёл незнакомый пьяный мужчина, который стал спрашивать у него, он ли стучал в его окно. Мирхан ответил, что никуда не стучался, но тот продолжил ругаться. Затем ушёл и вернулся уже с ножом руках, стал размахивать им. С братишкой стоял ещё его друг, зять друга, которые пытались успокоить пьяного мужчину. Но тот продолжал размахивать и угрожать, потом начал нападать на них. Братишка решил отобрать у него нож. Тот упал в перепалке, потом встал и ранил его в сердце. Мы читаем комментарии в социальных сетях, все люди спрашивают: что случилось? Так вот пусть все знают правду. Сейчас идут следственные действия и адвокат подозреваемого уже пытается переквалифицировать дело с убийства на самооборону, - плача рассказывает сестра погибшего.У Мирхана остались сёстры, мать, отец, супруга и двое детей возраста четырёх и двух лет. Семье тяжело пережить такую потерю.
- Он был нашей опорой, защитой. Был светлым человеком. У него столько друзей, все его знали. Проводить в последний путь пришли около 400 человек, приехали с других городов одногруппники, друзья, знакомые, родные. Он ушёл со службы по семейным обстоятельствам. Теперь навсегда останется в наших сердцах. Как унять эту боль? Кто нам его вернёт? Только теперь подозреваемый хочет сделать из него виновного, разве так можно? Где совесть у этого человека, который лишил жизни молодого мужчину, - сказала Гульфайруз.Семья надеется на справедливое следствие и наказание виновному. Напомним, инцидент произошёл 26 октября в час ночи в селе Чапаево Акжайыкского района. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Погибший ранее работал в органах внутренних дел в должности дознавателя отдела полиции Акжайыкского района. 28 октября следственный суд Акжайыкского района санкционировал арест подозреваемого на два месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.