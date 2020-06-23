Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала младший медицинский работник городской многопрофильной больницы Салтанат, около двух недель назад им сообщили, что теперь в здании медицинского учреждения будет располагаться инфекционный стационар. – С 15 июня нас (санитарок и медсестер - прим. автора), а это около 100 человек, отправили в отпуск без содержания. Изначально говорили, что нам будут выплачивать минимальную заработную плату в 42500 тенге и даже подписи собрали, что мы согласны. Но позже выяснилось, что никакие выплаты нам не полагаются. Нам сейчас не на что жить, у всех есть семьи, дети, кредиты. Я, например, живу на съемной квартире и должна платить за нее, - говорит женщина. Другая санитарка ГМБ Жулдыз говорит, что изначально их поставили перед выбором - работать в инфекционном стационаре или идти в отпуск без содержания. – Нам сказали или мы остаемся работать в инфекционном стационаре или уходим в отпуск за свой счет. Остаться работать я не могу по семейным обстоятельствам. Ведь я должна буду 14 дней работать не выходя из больницы, 14 дней быть на карантине, и только после отрицательных результатов анализов на COVID-19 я смогу уйти домой. У меня маленькие дети, и я не могу их оставить на месяц, - говорит Жулдыз. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что в отпуск без сохранения заработной платы добровольно ушли 42 работника. – С каждым работником велись переговоры в рамках Трудового законодательства. У всех разные ситуации, кто-то ушел в очередной трудовой отпуск, кто-то не захотел работать в инфекционном стационаре. Если работник хочет работать, но по каким-то причинам нет работы, то работодатель имеет право отправить его в отпуск без сохранения заработной платы, при этом выплачивать ему минимальную заработную плату в 42500 тенге. Ведь такие обстоятельства могут случиться не по вине работодателя и не по вине работника, это форс-мажор. Но если работодатель предлагает работнику альтернативу, а работник отказывается, то эти выплаты уже не полагаются. В случае с работниками ГМБ, то им заранее были вручены уведомления. Работать в инфекционном стационаре они отказались, ведь санитарок тоже можно понять. Инфекционный стационар представляет определенную опасность для здоровья, - рассказал руководитель службы управления персоналом управления здравоохранения ЗКО Марат Хайруллин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.