Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, все скончавшиеся женщины разных возрастов. - 42-летняя жительница Атырау поступила в отделение реанимации второй областной больницы 18 июня с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой формы, у нее был взят анализ на COVID-19. Пациентка была доставлена в медучреждение с сопутствующим диагнозом злокачественное новообразование прямой кишки, ранее прошла три курса химиотерапии. 19 июня состояние пациентки ухудшилось, в 22.30 была диагностирована клиническая смерть. Посмертный диагноз – коронавирусная инфекция, септический шок, полиорганная недостаточность, - рассказали подробности в облздраве. В этот же день поступила еще одна пациентка 77 лет с диагнозом внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония. - Пенсионерка имела сопутствующие заболевания - ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. Пневмония дала осложнение в виде интоксикации организма, дыхательной недостаточности 3 степени. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно – сосудистой системы. 22 июня состояние пенсионерки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть 22 июня в 10.30. Причина смерти: острая легочно-сердечная недостаточность, COVID-19, - отметили в управлении. Также в облздраве сообщили, что еще одна пациента 44 лет являлась жительницей города Кульсары Жылыойского района. - Она поступила в инфекционный стационар второй областной больницы 12 июня с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы, наблюдалась дыхательная недостаточность 3 степени. Состояние при поступлении оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное за счет дыхательной недостаточности и интоксикации, а также сердечно-сосудистой недостаточности. Поддержка дыхания осуществлялось на инвазивном аппарате ИВЛ в медикаментозном состоянии. 14 июня был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция. Пневмония дала осложнение в виде септицемии и токсического нефрита, сопутствующее заболевание – ожирение. Состояние пациентки резко ухудшилось 22 июня в 21.30, была диагностирована клиническая смерть, - пояснили в ведомстве. 60-летняя жительница Атырау была доставлена в инфекционный стационар второй областной больницы 21 июня с двусторонней пневмонией тяжелой формы. - При поступлении находилась в постинфарктном состоянии после стентирования. Имела хронические заболевания – артериальную гипертензию 3 степени и сахарный диабет 2 типа. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно – сосудистой системы. Состояние пациентки резко ухудшилось, 22 июня в 6.10 она скончалась. Причина смерти - острая сердечнососудистая, дыхательная недостаточность, интоксикация организма, двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы, дыхательная недостаточность 3 степени. Уточненный диагноз - коронавирусная инфекция, - дополнили в управлении здравоохранения Атырауской области. 22 июня была доставлена в провизорный стационар при ЦРБ каретой скорой помощи 57-летняя жительница Жылыойского района. Ранее она обратилась с симптомами ОРВИ в участковую поликлинику. Была обследована как контактная с ранее заболевшим пациентом. - Исследование КТ показало двухстороннюю полисегментарную пневмонию с поражением 50% легких. Сопутствующее заболевание – глаукома, имеет инвалидность 3 группы. По месту лечения была переведена в инфекционное отделение в палату интенсивной терапии, по рекомендации реаниматолога второй областной больницы была подключена к аппарату ИВЛ. 23 июня состояние пациентки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть, посмертный диагноз – коронавирусная инфекция, дыхательная недостаточность, - дополнили ведомстве. К слову, на сегодняшний день число летальных случаев по области от коронавирусной инфекции достигло 14.