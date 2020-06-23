Их дом в селе Дарьинское района Байтерек сгорел 15 июня. Супружеская пара осталась на улице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО пожилая супружеская пара живет в автомобиле после пожара в доме Аккалий Джалмузиев со своей супругой Как рассказал Аккалий Джалмурзиев, неравнодушные казахстанцы перечислили им 230 тысяч тенге. - Еще 600 тысяч тенге мне дали на работе. Ну, и в июле обещали помочь в акимате. В общем приходится нелегко, восстановить дом денег не хватит, поэтому продаю землю, чтобы купить квартиру в селе Дарьинское, других идей пока нет. Сейчас находимся у родственников, - пояснил мужчина. Аккалий Джалмурзиев выражает огромную благодарность тем, кто не оставил его в беде и помог его семье. Напомним, сигнал о том, что горит частный двухквартирный жилой дом в селе Дарьинское района Байтерек на пульт пожарных поступил 15 июня в 00.02. В результате пожара произошло обрушение кровли. На месте было обнаружено тело владельца сгоревшей квартиры. Со слов соседей и участкового, мужчина злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Однако после пожара, супружеская пара из второй квартиры осталась без крыши над головой и стала жить в машине. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.