Сегодня, 23 июня, в Аксае началось Единое национальное тестирование для выпускников школ Бурлинского и Шынгырлауского районов. Как стало известно, в Бурлинском районе из 444 выпускников в ЕНТ принимают участие 399. Еще 102 выпускника прибыли в Аксай из Шынгырлауского района. - Созданы все необходимые условия и предприняты меры безопасности, - рассказали в акимате Аксая и пожелали выпускникам удачи.