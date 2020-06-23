399 из них учащиеся Бурлинского района, остальные из Шынгырлауского района. 500 выпускников проходят ЕНТ в Аксае Сегодня, 23 июня, в Аксае началось Единое национальное тестирование для выпускников школ Бурлинского и Шынгырлауского районов. Как стало известно, в Бурлинском районе из 444 выпускников в ЕНТ принимают участие 399. Еще 102 выпускника прибыли в Аксай из Шынгырлауского района. - Созданы все необходимые условия и предприняты меры безопасности, - рассказали в акимате Аксая и пожелали выпускникам удачи. 500 выпускников проходят ЕНТ в Аксае 500 выпускников проходят ЕНТ в Аксае 500 выпускников проходят ЕНТ в Аксае 500 выпускников проходят ЕНТ в Аксае Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА