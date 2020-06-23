Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Минсельхоза, из республиканского бюджета для борьбы со стадными саранчовыми вредителями выделен 1 миллиард тенге, а для уничтожения нестадных саранчовых (из средств местных бюджетов) – 555,1 миллиона тенге. На сегодня очаги распространения саранчовых помимо Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, обнаружены уже в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областях. Как рассказал руководитель Бурлинского районного филиала РГУ «РМЦФДиП» в КГИ АПК МСХ РК Марат Беккужиев, на территории нашего района при обследовании сельхозугодий и земель и госзапаса были обнаружены личинки итальянского пруса и нестадной саранчи. - Начало отрождения личинок итальянского пруса отмечено 3 июня. Весенне-летний мониторинг по личинкам проводится на площади 15,3 тысяч га. Численность личинок на 1 кв. м составляла от 1,2 до 1,8 экз/кв. м. В этом году на площади 0,5 тысячи гектаров запланирована химическая обработка от итальянского пруса, - рассказал руководитель районного филиала фитосанитарии. Итальянский прус выявлен на территории Акбулакского, Жарсуатского и Успеновского сельских округов. Что же касается нестадной саранчи, то обработка от этого вредителя будет производиться во всех сельских округа на территории общей площадью 14825 гектаров (на землях госзапаса и фермерских хозяйств). Обработка в Бурлинском районе начнется в июле, и займется ею компания «Магтоксин» из Уральска. По словам Марата Беккужиева, массовые вспышки саранчи возникают из-за благоприятных погодных условий, снижения уровня агротехники, наличия залежных земель, интенсивного выпаса скота. Наиболее благоприятные условия для нарастания численности саранчовых возникают после нескольких засушливых лет, особенно, когда в мае и начале июня тепло и сухо, а также, когда химическая обработка проводится не в полной мере или совсем не проводится. В период массовых вспышек саранчовые вредители уничтожают значительную часть зеленой массы растений на сенокосах и пастбищах. Кроме того, они расселяются на поля, где выращиваются зерновые культуры. При высокой численности саранчи посевы могут быть полностью уничтожены. Для того чтобы предотвратить вред от саранчовых, принимаются различные меры, направленные на ограничение численности. Это - агротехнические и организационно-хозяйственные мероприятия (освоение целинных земель; распашка пустырей и залежей, являющихся очагами саранчовых, улучшение сенокосных и пастбищных угодий путем подсева трав, внесения удобрений, орошения, упорядочение выпаса скота и другие мероприятия, направленные на восстановление растительного покрова и препятствующие размножению саранчовых) и химические мероприятия. - Благодаря высокой производительности, экономичности и эффективности, химическая обработка является основным методом борьбы с саранчовыми. Она оптимальна в годы с высокой численностью. Химическая обработка наиболее эффективна против личинок 2-3-го возрастов. Рекомендуется использование инсектицидов, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан. Например: Даклофрид, Дифлур, Адонис, Дессенлин, Комбат и другие, - отметил руководитель районного филиала фитосанитарии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.