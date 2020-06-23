Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области, с выраженными симптомами заболевания было зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. - 35 зараженных является жителями города Атырау. Все они были выявлены при прохождении скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом, - пояснили в региональной службе коммуникации Атырауской области. Также выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Стоит отметить, что еще на 22 июня было зарегистрировано 124 заболевших коронавирусной инфекцией, только у них не наблюдались клинические проявления. По состоянию на 22 июня в регионе выявлено 1475 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровившие - 1134 пациента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.