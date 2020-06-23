23 июня в здании Nur Otan состоялось награждение волонтеров. Почетные грамоты 20 волонтерам вручил аким ЗКО Гали Искалиев. Также он поблагодарил волонтеров и меценатов за помощь во время режима чрезвычайного положения в стране и карантина в области. Всего по области были удостоены грамотами 104 волонтера. - Все эти ребята, которые тут присутствуют, готовили продукты нуждающимся, развозили и раздавали их. Также они оказывали информационную поддержку, объясняли куда и к кому обратиться за помощью, проводили мероприятия в онлайн режиме, - пояснил руководитель молодежного крыла "Жас Отан" Нургали Жолдаскалиев. Также была удостоена награды жительница Уральска Жадыра Баракова, она начала заниматься благотворительностью пять лет назад. - Я открыла свое "ИП", начала делать изделия ручной работы и когда появились лишние деньги, я поставила перед собой некое задание - помогать нуждающимся семьям. Поначалу помогала тем, у кого имеются тяжелые заболевания. Об этом, как правило, никому не рассказывала. Потом у меня появились друзья, знакомые, которые также занимаются предпринимательской деятельность. Тогда мы уже объединились и начали вместе оказывать помощь, - рассказала Жадыра Баракова. Девушка отметила, позже она стала волонтером. - Во время карантина мы помогли десяти малообеспеченным семьям, съездили в Дом мам и в Областную детскую деревню. Помогли им продуктами и всем необходимым, - рассказала Жадыра Баракова. - Очень приятно, что все таки наш труд ценится и берется во внимание. Спасибо всем.Жадыра БараковаГали Искалиев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.