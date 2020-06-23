Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции г. Уральск, в составе преступной группы были двое мужчин - один местный житель, второй - города Атырау. За 20 дней они смогли ограбить четыре квартиры. Злоумышленники шли на преступление днем, когда хозяев не было дома. – Они подбирали ключи и входили в квартиры. Попав в жилье, они искали деньги и золотые изделия. Так, из квартиры, расположенной в доме по проспекту Абулхаир хана, преступники смогли вынести 100 тысяч тенге, золотые серьги, кольца и серебряные изделия. Из квартиры в 4 микрорайоне они украли лишь 12 тысяч тенге. В квартире по проспекту Евразия преступникам удалось найти 12 золотых изделий. Позже хозяйка оценила ущерб в 325 тысяч тенге. Полицейским удалось задержать злоумышленников, ими оказались двое мужчин, один из которых является жителем Уральска, второй - города Атырау, - рассказали в полиции. Стоит отметить, что задержанные ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". – Их отпечатки полностью совпали с теми, которые были взяты на месте преступления. Мужчины полностью признали свою вину, - добавили в пресс-службе управления полиции г.Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.