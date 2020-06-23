Центр семьи "Отбасы" расположился по адресу: улица Х.Чурина, 121 в здании центра внешкольной работы. Торжественное открытие учреждение прошло 23 июня. Как рассказал заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, в Уральске зарегистрированы около трех тысяч многодетных семей. 1200 семей получают адресную социальную помощь, около 400 из которых являются многодетными. – Государство оказывает нуждающимся семьям материальную помощь в виде государственных социальных выплат, а также в виде адресной социальной помощи. Центр "Отбасы" был создан по поручению главы государства, и во всех регионах и городах открываются подобные объекты. Здесь нуждающиеся семьи, мамы могут получать юридическую и психологическую помощь, а также смогут пройти обучение, семинар-тренинги по основам бизнеса. Здесь есть возможность обучиться швейному ремеслу. Кроме этого, здесь предусмотрена детская комната, где при необходимости опытные воспитатели смогут занять ребенка в то время, как мама будет получать услуги, проходить обучение. Здание расположено в центре города, недалеко от городского центра занятости. Здесь есть все возможности, чтобы семья могла развиваться, обучаться и самореализовываться, - рассказал Бакытжан Нарымбетов. Стоит отметить, что сотрудники центра семьи "Отбасы" будут тесно работать со всеми коммунальными службами, структурными подразделениями городского акимата, в том числе с отделом занятости и социальных программ, отделом жилищно-коммунального хозяйства, банками и региональной палатой предпринимателей "Атамекен".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.