ДТП произошло сегодня, 23 июня, в 15.30 по улице Шолохова, напротив авто заправки SinOil, где лоб в лоб столкнулись автомашины Merсedes и ВАЗ-2110. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 оказался зажатым в салоне машины. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов поступил в 15.36. Сотрудникам оперативно-спасательного отряда пришлось извлекать из салона искореженного авто труп мужчины. В пресс-службе департамента полиции рассказали, что водитель автомашины ВАЗ-2110 скончался на месте ДТП. – Обстоятельства и причины аварии выясняются.Просим граждан соблюдать правила дорожного движения, - отметили в полиции. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что карета скорой помощи была на месте ДТП в 15.42. – К сожалению, 34-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в ведомстве.