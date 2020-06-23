Причина - не соблюдение жителями ограничительных мер и как следствие резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 23 июня, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому с 27 по 29 июня в области вводятся новые ограничения. Так, в выходные приостанавливается деятельность:
- торгово-развлекательных центров, торговых центров и домов, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома»;
- объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания работающих (на вынос) и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования;
- фитнес-центров и других спортивных объектов;
- функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха населения;
- общественного транспорта.
Как рассказал первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, людям разрешается выходить из домов до работы и обратно, при наличии справки с места работы.
– Статистику по заболеваемости вы видите и персональная ответственность ложится именно на самих граждан. Если раньше многие из нас не верили в болезнь, то сейчас почти у каждого из нас есть родственники или знакомые, которые заразились коронавирусной инфекцией. Принимаемые меры временные, ажиотажа быть не должно. Нет необходимости из-за двух дней сломя голову бежать за продуктами. В выходные людям разрешается выходить за покупкой продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы, выезжать в медицинские организации по экстренным случаям, для выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания. На период дополнительных временных ограничений людям старше 65 лет ограничить выход на улицу без крайней необходимости, - заявил Мухтар Манкеев.
По словам Мухтара Манкеева, несмотря на запреты граждане продолжают посещать места массового скопления людей.
– Бәріміз білеміз, бәрін түсінеміз. Тойларымыз да болып жатыр, қонақтығымыз да тоқтамай жатыр, садақаларымыз да болып жатыр. Осы мәселе бойынша бөлек айтқым келеді. Құрметті ағайындар, құрметті жерлестер, бұл қазіргі кезде болмайтын нәрсе. Қазір мұның бәрін шектеп, тоқтатуымыз қажет. (Мы все прекрасно понимаем и видим. Несмотря на запреты люди продолжают проводить тои, поминки, праздники. Сейчас нам нужно остановить все это - перевод ред.), - отметил первый замакима области.
Акима города Абат Шыныбеков рассказал, что с 23 июня с 23.00 до 6.00 в городе полностью ограничат движение автотранспорта. Беспрепятственно смогут ездить только машины скорой помощи, полиции, пожарной и коммунальных служб.
– Для сохранения жизни и здоровья населения мы приняли временные ограничения. Коронавирусная инфекция затронула всех нас. Мы планируем в эти выходные провести массовую дезинфекцию в городе, во время которой будут охвачены 240 улиц, около 60 парков и скверов, автобусные остановки, - заявил Абат Шыныбеков.
Напомним, на 22 июня в области коронавирусной инфекцией заразились
1186 человек, 822 из которых смогли полностью выздороветь. Летальных случаев зарегистрировано 6.
11 мая в Казахстане был отменен режим ЧП, но в регионах действовал карантин, который с 15 июня был снят в ЗКО, но ввелись
ограничительные меры.
