По данным РГП "Казгидромет", 24 июня в Уральске сохранится теплая малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут 28 градусов выше нуля, ночью +12. Ясная погода без осадков ожидается в Атырау, днем +36, ночью +21 градус. Лишь в Актобе синоптики прогнозируют дожди и грозы, днем +30 градусов, ночью +13. В Актау ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит 36 градусов жары, ночью 25 градусов тепла.