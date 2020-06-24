Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанцы задолжали по оказанным коммунальным услугам 13 миллиардов тенге. – Дебиторская задолженность физических и юридических лиц перед коммунальными службами в сумме 13 миллиардов тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 780 миллионов тенге, - заявил он на заседании правительства. По словам министра, наибольшая задолженность отмечается в городах Нур-Султан - 1,9 миллиарда тенге, Алматы - 2,2 миллиарда тенге, Шымкент - 1,9 миллиарда тенге и в Мангистауской области - 1,5 миллиарда тенге. – Акиматами проводятся системные меры по погашению и снижению дебиторской задолженности, - заверил министр. Премьер-министр Аскар Мамин поручил до начала отопительного сезона обеспечить готовность всех объектов ЖКХ, жилья, особенно здравоохранения и социальной сферы, а также "принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги, образовавшейся до 1 марта текущего года". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.