427 граждан России обратились за ПМЖ в ЗКО с начала года
В ЗКО на постоянной основе проживают 3 961 гражданин России.
По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в регионе зарегистрировано 12 265 граждан России.
Из них по целям прибытия:
международные перевозки – 1 047;
осуществления трудовой деятельности – 1 108 граждан;
по частным делам – 10 057 (на временном проживании - 2 417 граждан);
на учебу – 22;
по служебным делам – 18;
туризм – 13.
В подразделениях миграционной службы на 22 сентября зарегистрировано 20 840 иностранцев:
из стран СНГ – 18 548;
из стран дальнего зарубежья – 2 292.
На территории области на постоянной основе проживают 3 961 гражданин РФ.
- С начала года с заявлением на оставлении их на постоянное место жительство обратились 427 лиц, из них 278 получили разрешение. Кроме того, 29 граждан обратились с заявлением о приобретении гражданства Казахстана, из них 11 получили, - рассказали в полиции.