международные перевозки – 1 047;

осуществления трудовой деятельности – 1 108 граждан;

по частным делам – 10 057 (на временном проживании - 2 417 граждан);

на учебу – 22;

по служебным делам – 18;

туризм – 13.

из стран СНГ – 18 548;

из стран дальнего зарубежья – 2 292.

- С начала года с заявлением на оставлении их на постоянное место жительство обратились 427 лиц, из них 278 получили разрешение. Кроме того, 29 граждан обратились с заявлением о приобретении гражданства Казахстана, из них 11 получили, - рассказали в полиции.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в регионе зарегистрировано 12 265 граждан России. Из них по целям прибытия:В подразделениях миграционной службы на 22 сентября зарегистрировано 20 840 иностранцев:На территории области на постоянной основе проживают 3 961 гражданин РФ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.