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Социум

43 млн тенге перечислили чиновники Атырау за невыполненные работы

А также подписали акты выполненных работ. Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционном департаменте Атырауской области сообщили, что в регионе установлен факт, когда чиновники подписали фиктивные акты выполненных работ. Так, отдел строительства Индерского района и ТОО «Байсын-А» заключили договор на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на участке «правобережной» части в селе Аккала. Общая сумма работ - более одного миллиарда тенге. Заказчик подписал акты выполненных работ за октябрь и июнь, а также произвёл оплату, однако фактически работы не выполнены. А именно не
Арайлым Усербаева
43 млн тенге перечислили чиновники Атырау за невыполненные работы
А также подписали акты выполненных работ.
Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска
Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционном департаменте Атырауской области сообщили, что в регионе установлен факт, когда чиновники подписали фиктивные акты выполненных работ. Так, отдел строительства Индерского района и ТОО «Байсын-А» заключили договор на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на участке «правобережной» части в селе Аккала. Общая сумма работ - более одного миллиарда тенге. Заказчик подписал акты выполненных работ за октябрь и июнь, а также произвёл оплату, однако фактически работы не выполнены. А именно не установлены упоры из бетона, трубопроводы из полиэтиленовых труб, щебеночное основание и другие устройства. Примерная сумма ущерба составила более 43 миллиона тенге. Сейчас нарушения устранены, объект будет сдан своевременно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
чиновники антикор

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