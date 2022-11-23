43 млн тенге перечислили чиновники Атырау за невыполненные работы

А также подписали акты выполненных работ. Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционном департаменте Атырауской области сообщили, что в регионе установлен факт, когда чиновники подписали фиктивные акты выполненных работ. Так, отдел строительства Индерского района и ТОО «Байсын-А» заключили договор на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на участке «правобережной» части в селе Аккала. Общая сумма работ - более одного миллиарда тенге. Заказчик подписал акты выполненных работ за октябрь и июнь, а также произвёл оплату, однако фактически работы не выполнены. А именно не