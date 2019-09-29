Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 сентября в здании кинотеатра имени Гагарина состоялось открытое судебное заседание суда по рассмотрению материала о замене уголовного наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы, с участием всех осужденных состоящих на пробационном контроле Службы пробации г. Уральск. В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что в целях недопущения повторных преступлений со стороны ранее судимых лиц сотрудниками пробации совместно с заинтересованными государственными органами регулярно проводится ряд комплексных, профилактических мероприятий. Так, за текущий период осужденным пробации оказана следующая социально-правовая помощь: лечение - 616, психологическая помощь - 1711, трудоустроено - 218, единовременная помощь - 560, овладение профессией - 31, получили удостоверение личности -4, иная помощь - 22. - Однако, несмотря на то, что государство оказало доверие и шанс на исправление, а также в связи с гуманизацией уголовного законодательства в этом году было освобождено 254 осужденных. Многие, из которых продолжают совершать общественный порядок, повторно совершают преступления (мелкие кражи и другие), нарушают ограничения и обязанности, установленные судом, не становятся на путь исправления. В текущем году по учетам Служб пробации области прошло 2 795 осужденных. Из них 43 осуждёнными были совершены повторные преступления. За злостное нарушение порядка отбывания наказания были вновь направлены в места лишения свободы 112 осужденных, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО. Основной причиной совершения преступлений послужило само нежелание осужденных встать на путь исправления, нежелание работать, злоупотребление алкогольными напитками. Именно с данной категорией осужденных сотрудниками пробации делается основной упор при проведении воспитательных и профилактических мероприятий. "Открытый суд" завершился вынесением постановления о замене и конвоированием нарушителя в наручниках в учреждение для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.