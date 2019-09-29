Эту идею поддержали руководство района и местные предприниматели. Материал для книги собирался в течение двух лет. Необходимую информацию отправляли школы, сельские и школьные музеи, большой объем данных был предоставлен краеведческим музеем и районным архивом, редакциями районных газет. - Любая книга интересна, тем более если она по истории. Я рад, что вышла такая книга, в которую люди, патриоты родного края вложили столько знаний и души, - отметил на перезентации аким Бурлинского района Миржан Сатканов. - Я хочу сразу сказать, что в эту книгу вошла не вся информация. Думаю, у нас получится со временем доработать и выпустить обновленное издание. Это первая ласточка. Наши ветераны просили давно. И мы понимаем, что такая книга нужна. И верим, что она будет востребована у всех поколений, - сказал председатель редколлегии Алексей Перегудов. Первый тираж книги составил 500 экземпляров. Информация в ней представлена на 3 языках: казахском, русском и английском. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.