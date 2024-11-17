43 вида продукции запретили продавать в Казахстане

Казахстанцы ежедневно рискуют своим здоровьем, употребляя в пищу продукты, которые не соответствуют стандартам качества. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования «Сапалы өнім»: более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам.

Казахстанцы ежедневно рискуют своим здоровьем, употребляя в пищу продукты, которые не соответствуют стандартам качества. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования «Сапалы өнім»: более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. Это означает, что каждый второй товар на наших полках может представлять угрозу для здоровья, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Минторговли РК.

Проект «Сапалы өнім» запустили для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности продуктов питания. Эксперты приобретали товары в обычных магазинах и отправляли их на анализ в аккредитованные лаборатории.

Исследование охватило 1423 образца различных продуктов питания и бытовой химии, и в 69% случаев выявили нарушения. Наиболее распространенными нарушениями стали:

Маркировка. Более 83% продуктов не соответствовали требованиям. Часто отсутствовала информация о составе, производителе, сроке годности, или она была представлена не на государственном языке.

Санитарные нормы. 17% образцов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это означает, что в продуктах могли содержаться вредные вещества, бактерии или другие микроорганизмы, опасные для здоровья.

В результате в отношении 224 субъектов предпринимательства приняты меры административной ответственности за выявленные нарушения. Для 43 видов продукции отменили или приостановили декларации соответствия, что означает запрет на их реализацию на территории Казахстана.

— Масштабы проблемы некачественных продуктов питания в Казахстане оказались гораздо серьёзнее, чем предполагалось ранее. Результаты исследования «Сапалы өнім» свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для улучшения контроля за качеством продукции и защиты прав потребителей. Более 69% проверенных продуктов имели нарушения, что говорит о системной проблеме. Государственные органы предпринимают определенные меры, однако этого недостаточно. Особую тревогу вызывает ситуация с молочными продуктами. В 70% образцов йогуртов и кефира было обнаружено превышение количества консервантов, что может негативно сказаться на здоровье детей и людей с пищевой аллергией, — подчеркнули в комитете.

При выборе продуктов специалисты советуют обращать внимание на следующие моменты: