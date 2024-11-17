90 тысяч авто в год будет выпускать мультибрендовый завод в Казахстане

Казахстанская компания «Астана Моторс» получила право на производство автомобилей марок Chery, Haval и Changan на новом мультибрендовом заводе в Алматы, передает Tengrinews. Производство планируется начать в 2025 году, а соглашения подписали в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Основатель «Астана Моторс» Нурлан Смагулов подписал документы с представителями Chery International, Great Wall Motors и Changan International Corporation. Ранее на встрече с бизнес-сообществом Токаев подчеркнул важность индустриальных проектов в стране, отметив растущую популярность китайских автомобилей в Казахстане.

Смагулов назвал подписание соглашения важным событием, отметив, что производство предусматривает сварку и окраску. В будущем завод, рассчитанный на выпуск 90 000 автомобилей в год, будет производить автокомпоненты и развивать экспорт. Завод, строительство которого завершится в конце 2024 года, занимает 300 000 квадратных метров.