45 млн тенге украли у государства сотрудники управления миграционной полиции в Актобе

В суде №2 города Актобе вынесли приговор сотрудникам управления миграционной полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". БЕКСУЛТАНОВА и ТАНБЕТОВА на протяжении года украли из государства более 45 миллионов тенге. Вместе с тремя оралманами полицейские придумали сложную схему отмывания денег. Подделали документы для 239 репатриантов из Монголии, которые на самом деле не возвращались на историческую родину. Но государство выделило для них квоту на сумму 45 миллионов 246 000 тенге. В итоге суд признал всех пятерых виновными. БЕКСУЛТАНОВА получила 3 года условного срока, а также суд обязал