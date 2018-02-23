450 рабочих мест представили предприниматели Уральска на ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий прошла в казахском драматическом театре им. Х. Бокеевой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 2018 году в Уральске прошла первая ярмарка вакансий. По словам заведующего сектора отдела занятости и соцпрограмм Нуржана АТКЕШЕВА, в этом году на биржу труда обратились 1462 человека, из которых 853 человека были трудоустроены. - Еженедельно все предприниматели предоставляют нам в отдел справки о свободных вакансиях, куда мы и направляем безработных. В 2017 году к нам обратились 189 инвалидов, и 185 мы смогли трудоустроить. Также в отдел занятости обращаются и те, кто состои