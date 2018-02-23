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Социум

450 рабочих мест представили предприниматели Уральска на ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий прошла в казахском драматическом театре им. Х. Бокеевой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 2018 году в Уральске прошла первая ярмарка вакансий. По словам заведующего сектора отдела занятости и соцпрограмм Нуржана АТКЕШЕВА, в этом году на биржу труда обратились 1462 человека, из которых 853 человека были трудоустроены. - Еженедельно все предприниматели предоставляют нам в отдел справки о свободных вакансиях, куда мы и направляем безработных. В 2017 году к нам обратились 189 инвалидов, и 185 мы смогли трудоустроить. Также в отдел занятости обращаются и те, кто состои
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450 рабочих мест представили предприниматели Уральска на ярмарке вакансий
Ярмарка вакансий прошла в казахском драматическом театре им. Х. Бокеевой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В 2018 году в Уральске прошла первая ярмарка вакансий. По словам заведующего сектора отдела занятости и соцпрограмм Нуржана АТКЕШЕВА, в этом году на биржу труда обратились 1462 человека, из которых 853 человека были трудоустроены. - Еженедельно все предприниматели предоставляют нам в отдел справки о свободных вакансиях, куда мы и направляем безработных. В 2017 году к нам обратились 189 инвалидов, и 185 мы смогли трудоустроить. Также в отдел занятости обращаются и те, кто состоит на учете пробации. В прошлом году по такой категории было 78 обращений и 55 человек устроились на постоянные рабочие места, - пояснил Нуржан АТАКЕШЕВ. Как рассказала жительница Уральска Нургуль, два года назад с помощью ярмарки вакансий ей удалось найти работу. - Я вышла на работу в одно ИП, где работала помощником бухгалтера. Потом ушла в декретный отпуск и сейчас осталась без работы. Возможно, сегодня мне повезет и я устроюсь на работу, так как дочку отдаю в садик и сидеть дома больше не хочу, - рассказала девушка. Всего в Уральске в 2018 году планируется провести шесть ярмарок вакансий.
ярмарка вакансий отдел занятости

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