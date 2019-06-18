Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Урал Куспаев рассказал, что в рамках программы "Нурлы жер" в области разработана и действует схема строительства кредитного жилья с реализацией через систему жилищных строительных сбережений, приняты меры по развитию сектора арендного жилья МИО и субъектами квазигосударственного сектора, оказывается поддержка строительству коммерческого жилья частными застройщиками, развитию и обустройству ИКИ к районам жилищной застройки. Так, в этом году в ЗКО планируется строительство жилых домов общей площадью 450 тысяч квадратных метров. В рамках программы «Нурлы жер» ведется строительство арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения. В 2019 году в рамках реализации программы жилищного строительства «Нурлы жер» ведется строительство 23 многоквартирных жилых домов площадью 218 тысяч квадратных метров (3052 квартиры) и 119 жилых домов в селах площадью 24,9 тысячи квадратных метров (434 квартиры), из них 4 многоквартирных дома (282 квартиры общей площадью 22,5 тысячи квадратных метров) для жильцов снесенных аварийных домов по принципу ГЧП. Также ведутся работы на 14 объектах инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На эти цели выделено 15747 млн тенге, из них на строительство жилья 12,8 млрд тенге и ИКИ 2,8 млрд тенге. - Количество очередников, получивших жилье из государственного жилого фонда по области составляет в 2016 году – 152, в 2017 году – 229, в 2018 году – 446. На 17 мая 2019 года очередникам было выдано 57 квартир, в том числе 34 – многодетным матерям, 9 – малообеспеченным семьям, 8 – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - рассказал Урал Куспаев. Жилье из государственного жилого фонда будет предоставляться очередникам в соответствии с законодательством РК «О жилищных отношениях» на основании решений жилищных комиссий при акиматах районов и города Уральск.