Несмотря на то, что сейчас середина июня вдоль дорог уже можно встретить продавцов бахчевыми культурами. По словам жителя города Салауата, в этом году он уже во второй раз покупает арбуз. – В выходные купил арбуз на центральном рынке, не такой сладкий как Тайпакский, но есть можно. Не думаю, что они опасны, наши санврачи, наверное, контролируют ситуацию. Тем более на юге они быстро зреют. Если бы привезли откуда-то из Узбекистана или Таджикистана, то я бы не стал покупать, - говорит мужчина. Торговцы утверждают, что арбузы и дыни им привозят из Шымкента. – На юге еще в мае поспели арбузы и дыни. Вот на днях привезли первую партию, торговля идет хорошо. За два часа уже продал пять арбузов. Сами тоже попробовали, арбузы и дыни сладкие, - рассказал продавец Касымхан. По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, в прошлом году как и в этом случаев отравления бахчевыми культурами в области зарегистрировано не было. – Сезон только начался, и уже в эти выходные у нас стартует акция "Выбирай безопасный продукт", в ходе которой мы будем отбирать пробы с продуктов питания, в том числе с арбузов и дынь. В прошлом году нами были отобраны 714 проб, превышения нитратов в бахчевых культурах зарегистрировано не было, - отметил Нурлыбек Мустаев. Также в департаменте рассказали, что чем раньше арбузы и дыни появляются в продаже, тем больше вероятность содержания в них нитратов выше допустимой нормы. – Наиболее благоприятная пора употребления хороших арбузов и дынь - с конца августа по октябрь включительно. Даже самые "быстрые" сорта начинают созревать только к концу июля. Это время естественного созревания бахчевых. В связи с чем для ускорения получения урожая, для увеличения урожая фермерами используются нитраты. Нитраты сами по себе не только не опасны, они необходимы овощам и фруктам для роста, без них они вырасти не могут. Опасность же создает повышенная концентрация нитратов в растительной продукции, наблюдаемая, когда фермеры увеличивают количество вносимого удобрения. Больше всего нитратов находится ближе к корке и у плодоножки, поэтому не нужно есть плод до самой кожуры. Норма содержания нитратов в арбузах 60 мг/кг, - рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев. Кроме этого, санврачи рекомендовали не покупать арбузы и дыни вдоль дорог и в неустановленных местах торговли, так как в них быстро накапливаются тяжелые металлы, которые содержатся в автомобильных выхлопных газах, а также нет возможности проверить его на содержание нитратов. На каждом разрешенном рынке должны быть лаборатории, где любой посетитель мог бы проверить купленную продукцию. – Покупая арбузы и дыни в неустановленных местах реализации, можно подхватить и кишечную инфекцию. Наиболее подвержены опасности дети, кормящие и беременные женщины. При появлении первых признаков отравления, к которым относятся повышенная утомляемость, сильная головная боль, тошнота, рвота и диарея, в некоторых случаях возможны температура, судороги и ломота в суставах, стоит немедленно обратится к врачу. Особенно подвержены отравлению дети до года. До прихода врача нужно попытаться вызвать рвоту, выпив большое количество воды, - рассказал Нурлыбек Мустаев.